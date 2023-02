Wanda Nara è la nuova conduttrice di Masterchef: l'annuncio a sorpresa

BUENOS AIRES (Argentina) - Il mistero è finito, Wanda Nara sarà la nuova conduttrice di MasterChef Argentina. Sarà questo il suo debutto come conduttrice di uno show televisivo. L’ex di Mauro Icardi avrà delle settimane molto intense: prima volerà in Brasile per registrare una pubblicità per una marca di cosmetici, poi rientrerà in Argentina per iniziare le registrazioni del programma di cucina.