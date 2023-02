Shakira incontra Piqué per strada: la reazione è clamorosa

BARCELLONA (Spagna) - Incroci pericolosi dalle parti della Rambla. Le continue polemiche tra la cantante colombiana Shakira e l’ex difensore del Barcellona Piquè negli ultimi mesi hanno riempito le pagine dei giornali rosa. I due continuano a fare una vita separata, ma in alcune occasioni il rischio di incrociarsi è alto.

L’incontro inevitabile

Negli ultimi giorni, l’ex campione è andato a prendere i figli per trascorrere una giornata con loro. Ma fuori dalla casa dove abitualmente abitano, è arrivata improvvisamente Shakira. La cantante colombiana è arrivata a bordo di un mezzo accompagnata dal fratello Tonino mentre Piqué stava ancora aspettando in macchina i suoi figli Milan e Sasha. L’artista colombiana è passata accanto alla macchina che aveva la portiera del guidatore aperta, aperta, senza mai voltare la testa per evitare qualsiasi contatto visivo. Shakira ha cambiato completamente atteggiamento quando ha visto suo figlio Sasha, che si stava dirigendo verso l'auto di Piqué. Il cantante gli ha rivolto un affettuoso saluto con la mano, prima che salisse sulla macchina del padre.