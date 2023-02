Damiano dei Maneskin, mostra una ferita sul volto: ecco cosa è successo

Damiano David , cantante dei Maneskin, ha mostrato sui social un'immagine inequivocabile: una brutta ferita sulla fronte: un graffio evidente, che ha voluto condividere con i suoi followers. Il leader della band, protagonista di un'entusiasmante esibizione durante il Festival di Sanremo, ha anche svelato come si sia procurato questa ferita.

Le foto di Damiano

A fargli un brutto scherzo, è stato il suo gatto: in una storia Instagram Damiano, dopo aver mostrato la ferita, pubblica l'immagine del felino, con due didascalie chiare: "The art" e "The artist".