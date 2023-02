Wanda Nara e il nuovo look, la terribile reazione dei figli

BUENOS AIRES (Argentina) - Non sempre il cambio di look viene accolto benevolmente. E’ quanto sta accadendo in Argentina, dove Wanda Nara ha deciso di rivoluzionare la propria immagine. Ma il cambiamento radicale evidentemente non è stato apprezzato dai media che nelle ultime ore hanno pubblicato una serie di foto che confrontano il suo aspetto con quello della protagonista del film horror “L’anello”.

Il commento dei figli

Al di là dell’accostamento con l’attrice di un film horror, alla fine i media non hanno calcato troppo la mano. Le critiche più feroci sono arrivate dagli stessi figli di Wanda Nara che non hanno risparmiato la propria madre, affibbiandole un soprannome spaventoso. Wanda Nara è entusiasta del nuovo look, tanto da annunciarlo sul proprio profilo social con grande euforia. “Buenos Aires, dico nuova Aires - scrive l’ex signora Icardi - il mio colore naturale per un progetto così carino. Cambia, tutto cambia!”. Ma poco dopo, aggiornando il proprio profilo, Wanda Nara ha svelato le critiche casalinghe. "I miei figli mi hanno soprannominato l’anello - sottolinea - come il titolo del film horror”.