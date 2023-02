Stella australiana del porno rischia di morire durante una scena di un’ora

SYDNEY (Australia) - La pornostar australiana Angela White ha avuto un’esperienza che non dimenticherà mai nella sua vita. L'interprete è quasi morta durante le riprese di una scena di sesso, come rivelato dall’attore Keiran Lee.

Un rischio enorme

Lee, un famoso attore di film per adulti, ha dichiarato nel podcast "Pillow Talk" che Angela White è stata portata d'urgenza in ospedale con un'appendice scoppiata dopo aver filmato una scena di sesso di un’ora. Entrata in ospedale, è stata operata d’urgenza per far fronte all’inaspettata patologia.