La confessione di Wanda Nara: "Un sito per adulti mi ha fatto un'offerta"

La risposta di Wanda

A precisa domanda, se intendesse un giorno sbarcare su qualche piattaforma per adulti, Wanda Nara ha risposto svelando il retroscena. “Sono stata contattata da una piattaforma, e mi hanno offerto di essere la loro testimonial mondiale - ha confessato Wanda Nara - i miei impegni attuali me lo impediscono, però continueremo a parlarne più avanti. Adesso sono concentrata sulla conduzione di Masterchef Argentina, e su una pellicola per famiglie che richiede molto tempo“. I contatti sono già iniziati, e lo sbarco di Wanda Nara su qualche piattaforma hot non è da escludere a priori.