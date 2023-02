Malattia Bruce Willis, soffre di demenza frontotemporale. Demi Moore: "Aiutateci"

Il messaggio di Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis

Demi Moore ha poi condiviso un link verso una pagina ospitata sul sito dell’Associazione della Degenerazione Frototemporale, nel quale è presente un messaggio più lungo e dettagliato: "L’FTD è una malattia crudele di cui molti di noi non hanno mai sentito parlare e che può colpire chiunque. Per le persone sotto i 60 anni, la FTD è la forma più comune di demenza e poiché ottenere la diagnosi può richiedere anni, la FTD è probabilmente molto più diffusa di quanto sappiamo. Oggi non ci sono cure per questa malattia, ma è una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca".

Che cos'è la demenza frontotemporale, la malattia di cui soffre Bruce Willis

Con il termine demenza frontotemporale si intende un gruppo di disturbi cerebrali che colpiscono principalmente il lobo frontale e temporale del cervello. Aree associate alla personalità, al comportamento e al linguaggio. Ad oggi non ci sono cure per questa patologia: sono disponibili solo trattamenti che aiutano a controllare i disturbi.