De Lucia, che botta a 'Stasera tutto è possibile': lo scivolone è virale

ROMA - Brutta caduta per Vincenzo De Lucia nel corso dell'ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile', programma condotto da Stefano De Martino . L'attore napoletano, che vestiva i panni di Mara Venier , voleva vendicarsi dello stesso De Martino che gli aveva tirato una torta in faccia, ripagandolo quindi con la stessa moneta. Un tentativo fallito quando, durante l’inseguimento, soprattutto a causa dei tacchi alti indossati da De Lucia , l'attore napoletano è scivolato malamente sui residui di panna che si erano in precedenza depositati a terra, fortunatamente senza conseguenze. Immediata la preoccupazione dei presenti in studio, tra i quali De Martino e Biagio Izzo , allarmati dalla terrificante botta. De Lucia si è poi rialzato, ha salutato tutti, pubblico compreso, per poi correre nel dietro le quinte. Le immagini della caduta sono poi diventate virali sui social.

Scivoloni in tv, i due precedenti

La pericolosa caduta di De Lucia ha riportato alla mente degli spettatori quella che vide protagonista Massimo Boldi che, nel maggio del 2002, partecipò a una puntata di 'Scherzi a parte' rimediando la rottura della spalla, provocata dal pavimento bagnato, dopo un divertente balletto con Teo Teocoli sulle note del brano 'Can’t get you out of my head' di Kylie Minogue. Un anno prima toccò invece ad Adriano Celentano: il cantante, dopo un duetto con Dario Fo, poggiò male il piede per terra rimediando la frattura scomposta quinto-metadorsale al piede destro, alla quale si aggiunse una contusione alla mano sinistra.