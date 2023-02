Lutto per Lino Banfi, è morta la moglie. Lo straziante ricordo della figlia Rosanna

E' morta Lucia Zagaria , moglie di Lino Banfi. La donna aveva 85 anni, ed era da tempo malata di alzheimer. Ad annunciarlo è stata la figlia Rosanna, attraverso un post sui social network. "Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio", ha scritto l'attrice su Instagram, pubblicando una foto della madre in bianco e nero, mentre mangiava un gelato. Un'immagine che la ritrae in piena forma e spensierata.

Il rapporto con Lino Banfi

Nessun commento, per ora, da parte di Lino Banfi. L'attore negli ultimi anni aveva intensificato le attenzioni nei confronti della moglie: "Da un po' di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare", aveva confermato la figlia Rosanna in una recente intervista.