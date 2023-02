Michelle Hunziker in lacrime in tv per la figlia Aurora e Eros Ramazzotti: ecco cosa è successo

Nella prima serata di Michelle Impossible & Friends, la seconda edizione del one woman show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5, non sono mancati momenti toccanti ed emozionanti. Su tutti quello che ha visto la famiglia della presentatrice svizzera riunita: sul palco infatti sono saliti la figlia Aurora - incinta - e l'ex marito Eros Ramazzotti, con cui ha mantenuto ottimi rapporti, che hanno cantato insieme. Mentre Michelle guardava l'esibizione si è commossa e gli occhi sono diventati lucidi, è stato impossibile trattenere l'emozione.