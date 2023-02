Giulia Salemi si riappacifica con il cast di Mare Fuori

La lite sui social

La Salemi aveva criticato gli attori della serie tv per il loro comportamento eccessivamente freddo nei suoi confronti. “A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo - aveva scritto la Salemi - ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”. La risposta non era tardata ad arrivare, tanto che la conduttrice aveva provato a far rientrare il caso ormai deflagrato sui social. “Quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice. In quel momento ero una fan 15enne. E visto che mi sono sentita ignorata, mi è rimasto lì. Ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi e mi dispiace per la situazione che si è creata”.