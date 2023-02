Addio a Maurizio Costanzo: ecco come cambia il palinsesto Mediaset

L'improvvisa morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto gran parte dei personaggi della tv e i palinsesti televisivi. Mediaset ha infatti deciso di cambiare la sua programmazione. Uomini e Donne, il più famoso programma del day time di Canale 5 e condotto da Maria De Filiipi, non è stato mandato in onda. Mediaset lo ha comunicato attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter: "In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda".