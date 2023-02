Silvia Toffanin intervista per la prima volta Pier Silvio Berlusconi: il motivo

Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta il compagno Pier Silvio Berlusconi a Verissimo. Accadrà nella puntata in onda su Canale 5 domenica 26 febbraio. È quanto annunciato in un comunicato stampa diffuso dalla redazione del programma tv. L'amministratore delegato Mediaset racconterà alla giornalista del suo legame personale e lavorativo con Maurizio Costanzo. Anche se si tratta della prima intervista, Pier Silvio è apparso altre volte a Verissimo: quando Silvia era in attesa della secondogenita Sofia Valentina Berlusconi l'ha sorpresa in studio con un mazzo di fiori. I due, che non sono mai convolati a nozze, hanno pure un altro bambino, Lorenzo Mattia.