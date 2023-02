Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo: il gesto che commuove tutti FOTO

Anche oggi migliaia di romani si sono messi in fila, nonostante la pioggia, per salutare Maurizio Costanzo. Il conduttore e giornalista, morto un paio di giorni fa a 84 anni, è stato celebrato, in attesa dei funerali di domani, con una camera ardente in Campidoglio. Molte le persone che, sia ieri sia oggi, sono andati a rendergli omaggio. Oltre a tanti volti noti, a colpire la famiglia è stata la presenza di decine di persone comuni, tutte rispettose e discrete (per quanto qualcuno ha voluto eccedere chiedendo selfie in giro col feretro sullo sfondo).