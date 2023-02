Il dramma dell’attore di Salvate il Soldato Ryan: non c’è più nulla da fare

Non ci sono grosse speranze per Tom Sizemore. L'attore del celebre film Salvate il soldato Ryan è stato colpito qualche giorno da un aneurisma cerebrale. Lo scorso 18 febbraio il 62enne è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione di Los Angeles e da allora è in coma. È ricoverato presso il Providence Saint Joseph Medical Center, rinomata struttura della California.

Come sta l'attore di Salvate il soldato Ryan

Charles Lago, il rappresentante di Tom Sizemore, ha rivelato alla stampa: “Oggi i medici hanno informato la sua famiglia che non ci sono più speranze e l'hanno sollecitata a prendere una decisione definitiva sulla sua vita". In passato l'attore, che ha alle spalle una lunga carriera tra cinema e tv, è finito al centro della cronaca per diverse questioni. Ha avuto svariati problemi con la legge dovuti soprattutto all'abuso e possesso di droga. Sizemore è stato più volte accusato di violenza domestica e per questo anche arrestato, per poi essere sempre rilasciato su cauzione.

Tom Sizemore e i problemi con la legge

Nel 2005 è stato invece condannato a 17 mesi di reclusione e quattro mesi in terapia anti-droga per aver fallito ripetutamente i test anti-stupefacenti. In più è finito in manette perché aveva usato un pene finto inserito nei suoi boxer, pieno di un campione di urina pulita che veniva tenuto caldo e che serviva a falsificare i suoi test anti-droga. La temperatura dell'urina presa dai poliziotti che lo avevano fermato era troppo fredda perché venisse realmente dal suo corpo, così gli agenti gli avevano chiesto di abbassarsi i pantaloni.