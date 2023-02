"Questioni di prestigio" debutta al Teatro Olimpico

"La caratteristica dell'italiano è considerare i propri politici come entità astrali piovute sul pianeta Terra e più precisamente in Italia per rompergli le scatole! Il discorso vale anche al contrario: il politico italiano si riconosce negli italiani soltanto in campagna elettorale. Dopodiché li considera una massa indistinta di rompiscatole che pretendono, pretendono, pretendono.... cose che lui stesso ha promesso in campagna elettorale! Negli ultimi anni si sono succeduti governi di destra, di sinistra, di tecnici, di scopo, di emergenza... governi giallo-rossi, giallo-verdi...governi di saggi, di santi, di poeti e di navigatori!... E ogni leader, per il suo successo elettorale, sapeva di avere soltanto una carta a sua disposizione: spararla più grossa del suo predecessore!... Perché gli italiani da chi li governa, si aspettano lo show, il colpo ad effetto, la magia!... E in amore?... È la stessa cosa!...Ognuna di noi pur di trovare un uomo che corrisponda alle proprie aspettative, è disposta a recitare mantra nepalesi, a farsi aprire il terzo occhio, il quarto chakra, il settimo sigillo… pur di stappare il “tappo” di solitudine che le attanaglia. Perché anche le nostre relazioni sono a tempo sempre più determinato e spesso non riescono ad arrivare a fine mese".