Carolina Crescentini: "Mi sento una cagna, chiedete a mio marito. E sulle scene di sesso…"

L’intervista hot

Non poteva mancare la fatidica domanda: che belva si sente? “Una cagna”. Chiaro il riferimento alla serie Boris, alla quale ha avuto modo di partecipare l’attrice. “Vivo in maniera trasgressiva - ha ammesso Carolina Crescentini - anche se non saprei dire una trasgressione specifica. Tendenzialmente sono una donna fedele, ma anche io qualche volta ho avuto modo di tradire. Non ritengo che il matrimonio sia una necessità, ma era una cosa importante per il mio compagno e alla fine mi sono sposata. In amore sono intraprendente? Dovete chiederlo a lui... Sul set, ogni tanto vengono infilate scene di sesso senza motivo: adesso famoli sco**! Non mi sento particolarmente in imbarazzo nelle scene di nudo, anche perché quando si gira non c’è niente di erotico: con settanta persone della troupe davanti a te, tutto è decisamente freddo. I calendari audaci? Oggi non li rifarei, ma serviranno quando avrò ottant’anni per dire… però! Vedi com’ero…”.