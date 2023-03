Il ricordo di Costanzo è toccante: la commozione di Belen

ROMA - La dipartita di Maurizio Costanzo ha lasciato il segno sul mondo della cultura e dello spettacolo. Prima e dopo i funerali di Piazza del Popolo non sono mancati i ricordi per il giornalista romano. In questi giorni, soprattutto in tv continuano le manifestazioni di stima e di affetto con continui riferimenti all'ex conduttore che ha avuto il merito di cambiare la televisione italiana.