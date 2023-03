"Soy Georgina", ecco la seconda stagione: c'è la data d'uscita

Gli appassionati, i fan, tutti quelli che non si sono persi la prima stagione ora possono segnare in rosso sul calendario la data d'uscita di "Soy Georgina", al via su Netflix con una nuova parte sulla storia della compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. "Una tra milioni", questo lo slogano utilizzato dalla piattaforma per promuovere la seconda stagione della serie che ha riscosso un enorme successo e che racconta la vita dell'influencer e modella argentina in ogni sua sfaccettatura più intima. Data d'uscita il 24 marzo, il conto alla rovescia può iniziare: Georgina sta tornando.