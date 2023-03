Alice Campello dopo aver rischiato la vita: "Di notte ho ancora gli incubi"

Alice Campello, influencer e imnprenditrice, moglie di Alvaro Morata, neppure due mesi fa ha rischiato la vita dando alla luce Bella, la sua quarta figlia. In un'intervista a "Hola" Alice racconta come stia vivendo ora la ripresa: "Non sono ancora del tutto guarita. Il post parto è durissimo, lo era stato già con gli altri. Sono stata abbastanza forte in ospedale per aver dato forza ad Álvaro, ai miei genitori e alle persone che mi vogliono bene. Visto che non volevo dar loro più preoccupazioni, ho cercato di trarre forza dalla debolezza e fargli vedere che stavo bene. Poi tornata a casa ho lasciato tutto quello che avevo dentro. Per un'intera settimana non ho smesso di piangere. Ho pianto molto, molto. Mi sento meglio ora, ma non sono ancora al 100%, posso dire dai miei occhi che non mi sono ripresa e di notte ho ancora parecchi incubi. A poco a poco mi sentirò meglio... devo concedermi un po' di tempo. La cosa buona è che, visto che ho già vissuto altri due postpartum, so che è assolutamente normale, che succede a molte donne e che fa parte della maternità".