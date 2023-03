Hue: "Ecco perché piangevo sempre a MasterChef"

Hue Dinh Thi è stata protagonista della dodicesima edizione di MasterChef Italia . La concorrente vietnamita ha subito conquistato tutti - in primis lo chef Antonino Cannavacciuolo che l'ha sempre sostenuta e spronata - per la sua dolcezza e la sua storia di vita. Puntata dopo puntata, però, non sono mancate le lacrime. Perché la 27enne piangeva così tanto tra un piatto e l'altro? La diretta interessata ne ha parlato nella conferenza stampa con i giornalisti post puntata finale svelando il motivo del suo atteggiamento.

Perché Hue piangeva sempre a MasterChef 12

“Sono stata esattamente come sono. - ha spiegato Hue di MasterChef 12 - Forse ho pianto così tanto perché ci tenevo tanto a questo percorso. Non è che non credo in me stessa, ma non credevo tanto nel mio talento: ho sempre pensato che con il coraggio e con la perseveranza si può raggiungere tutto, ma non sempre basta”. Ha inoltre rivelato che dopo aver preso parte alla trasmissione sta pensando di pubblicare un libro di cucina vietnamita con i piatti a cui tiene di più, legati al suo percorso di vita.

Chi è Hue di MasterChef, la sua storia

Hue è del Vietnam e si è trasferita in Italia per conseguire una laurea in Management del turismo. Per studio e per lavoro ha vissuto in molte città italiane tra cui Bolzano, Genova, Venezia e Firenze; attualmente è una Project assistant per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite.

