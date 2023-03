Megan Gale è tornata a sfilare: com'è oggi la top model australiana

Megan Gale is back! La top model australiana, che spopolava in Italia nei primi anni Duemila, è tornata a sfilare. Nel 2008 aveva annunciato l'addio alle passerelle ma ora ha fatto uno strappo alla regola per David Jones in occasione della settimana della moda parigina. Oggi Megan ha 47 anni e ha conservato la bellezza mozzafiato che l'ha resa famosa: grandi occhi verdi, sorriso smagliante e lunghi capelli scuri.

Che fine ha fatto Megan Gale

Negli ultimi anni la giunonica Megan Gale (è alta 1,80 m) è tornata a vivere in Australia, a Melbourne, insieme al compagno Shaun Hampson (ex giocatore di football più giovane di 13 anni) e i loro due figli. Fa la mamma e gestisce una struttura per le vacanze. È molto attiva su Instagram, dove condivide la sua vita quotidiana ma fornisce anche consigli di make up e promuove stili di vita sana. Nel 2020 un dramma nella vita privata di Megan: il fratello è stato trovato morto nel bosco in circostanze mai chiarite del tutto.