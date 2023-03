Pippo Baudo riappare in tv: come sta oggi e cosa ha detto

Pippo Baudo è riapparso a sorpresa in televisione. Il noto conduttore, da tempo lontano dal piccolo schermo, si è collegato telefonicamente con 'Citofonare Rai 2' il programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego. "Eccomi qua, ciao Simona, ciao Paola", ha esordito Baudo per poi passare a parlare del suo rapporto con l'autore e regista Michele Guardì . "Che onore immenso", ha scritto la Ventura sui social network.

Come sta oggi Pippo Baudo

Di recente le condizioni di salute di Pippo Baudo hanno destato preoccupazione dopo che l'amico Pippo Balistreri, in lacrime, ha rivelato a 'Italia Sì' che il presentatore sta male. L'86enne ha successivamente smentito tutto alla stampa, assicurando di stare bene: "Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio".

Clicca qui per scaricare l'App del Corriere dello Sport (Download per IOS)

Clicca qui per scaricare l'App del Corriere dello Sport (Download per Android)