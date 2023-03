Chris Rock shock dopo lo schiaffo di Will Smith: "La moglie si sc*** l'amico del figlio"

Chris Rock è tornato a parlare dello schiaffo ricevuto un anno fa da Will Smith, durante la cerimonia di premiazione degli Oscar. Stando a quanto rivelato durante Chris Rock: Selective Outrage, un nuovo format live che va in onda su Netflix, lo schiaffo non sarebbe stato dato per via della sua battuta sull’alopecia di Jada Pinkett, moglie di Smith, ma per altro. Secondo il comico Smith avrebbe una sorta di rabbia repressa: “Siamo stati tutti traditi, tutti qui dentro sono stati traditi, anche se nessuno di noi è mai stato intervistato dalla persona che ci ha tradito in televisione”.