Lino Banfi apre a nuove puntate di "Un Medico in famiglia": social in delirio, ecco le sue parole

ROMA - Da poco tempo è tornato al centro delle cronache per la dolorosa scomparsa della moglie, ma Lino Banfi resta un’icona esemplare per il mondo dello spettacolo italiano. Nel corso della propria carriera ha interpretato moltissimi film, riscuotendo molto successo anche nelle fiction. Nelle ultime ore l’attore è tornato a parlare della serie “Un medico in famiglia” ipotizzando la possibilità di una nuova avventura.