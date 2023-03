Giacomo Urtis a Belve: trasformazione choc, fan senza parole!

Incredibile trasformazione per Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei Vip che in passato ha partecipato a Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. Per l'intervista con Francesca Fagnani a Belve il 44enne si è presentato in studio con capelli biondi, lunghi e boccolosi. L'ennesimo cambio look per il medico che ha decisamente stupito tutti. Urtis ha intenzione di cambiare sesso? A questa spinosa domanda di un fan ha risposto il diretto interessato...

Giacomo Urtis con i capelli lunghi: la confessione

"Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? - ha risposto Giacomo Urtis - Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. Sono sempre io con un po' di fluidità". Dunque solo la voglia di giocare con la propria immagine, come le grandi star...

