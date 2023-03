Federica Pellegrini e quell'aneddoto su Matteo Giunta: "Ecco come nascondevamo la nostra storia"

I novelli sposi sono pronti a vincere l’ennesima sfida. Forse non la più importante della loro leggendaria carriera ma di sicuro una delle più divertenti. Federica Pellegrini , la Divina del nuoto italiano, e il suo fresco marito Matteo Giunta sono stati tra i protagonisti della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Pechino Express , ribattezzata “la via delle Indie” che partirà su Sky (e in streaming su Now) dal prossimo 9 marzo.

Il gesto di Schillaci durante la conferenza stampa di Pechino Express

E Federica e Matteo, i novelli sposi appunto, non avranno vita facile perché nella lunga corsa che porta al trionfo finale dovranno vedersela con tanti concorrenti agguerriti ed un’altra leggenda dello sport azzurro, Totò Schillaci (accompagnato dalla moglie Barbara Lombardo). Una sfida nella sfida tra campioni che ha solleticato anche la conferenza stampa andata in scena ieri a Milano negli studi Sky. “Sarà un’edizione molto avvincente, è stata durissima”, ha detto Schillaci che ha poi regalato ai due conduttori Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio la sua storica maglia azzurra delle Notti Magiche di Italia ’90 con il mitico numero 19, una maglia con la quale vinse il titolo di capocannoniere mondiale. “Io sono un competitivo per natura ed era inevitabile dare tutto per cercare di arrivare primo”. Pronta la risposta di Federica e Matteo: “Per noi è stato lo stesso discorso, nello sport conta vincere e noi ci abbiamo provato”. Anche se poi Federica si è lascia andare ad un più rilassato: “Ok, però l’abbiamo anche presa più easy rispetto a quando gareggiavamo in vasca”.

La storia tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Ecco come ci nascondevamo"

Tra i tanti aneddoti emersi durante la conferenza stampa ce n’è uno che riguarda ancora la Pellegrini e Giunta e che risale all’epoca del loro fidanzamento. In una clip trasmessa per presentare la coppia in gara, Federica ha raccontato di come i due facessero i salti mortali per tenere segreta la loro relazione: “Era un rapporto che volevamo tenere solo per noi visto che ancora gareggiavo e lui era il mio allenatore. Vivevamo praticamente insieme, l’unica cosa è che cercavamo di non dare nell’occhio e quindi arrivavamo in piscina non nello stesso momento. Partivamo dallo stesso appartamento ma con due macchine diverse”, ha detto Federica. “O a volte io disteso dentro il bagagliaio”, ha poi puntualizzato Matteo.

A Pechino però la coppia ha vissuto momenti di difficoltà: “E te lo dicono due persone che sono comunque allenate. Non è stato semplice e fra noi due ci sono stati momenti di tensione ma era più che altro una questione di orgoglio”. Ma chi ha deciso di accettare Pechino Express? “E’ stato Matteo quello più convinto. Ci eravamo appena sposati, eravamo appena tornati dal viaggio di nozze e non so se mi andava molto di ripartire subito per questa esperienza. Lui però ha un po’ insistito e poi ho accettato. Posso dire che ha fatto bene”, ha concluso la Divina.

Tutti i concorrenti di Pechino Express

Le altre coppie in gara pronte a sfidare i novelli sposi Pellegrini-Giunta e Schillaci con la consorte (che nella gara saranno “i siculi”), ci saranno anche le attiviste (Giorgia Soleri e Federippi), gli avvocati (Alessandra Demichelis e Lara Picardi), gli italoamenicani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), gli ipocondriaci (Dario e Caterina Vergassola), mamma e figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta), le mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prelia) e gli istruiti (Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.