Totò Schillaci e il gesto a Pechino Express che ha sorpreso tutti e commosso Costantino VIDEO

In quelle Notti Magiche lui il gol lo ha inseguito e raggiunto spesso. Così tante volte da precedere tutti nella classifica dei goleador mondiali. Ne è passato di tempo da quel mese di emozione pura che è stato Italia '90. Ma quando Totò Schillaci appare, è sempre una festa. E' accaduto anche ieri, negli studi Sky dove è stata presentata la nuova edizione di Pechino Express (al via dal 9 marzo su Sky e Now). Eccolo entrare mano nella mano con la moglie Barbara (con la quale parteciperà al programma) ed è subito partito l'applauso. Lui ha risposto emozionato. "Ho passato un anno difficile sotto l'aspetto fisico e questa avventura mi serviva davvero per ripartire". Totò si è divertito a raccontare la sua esperienza a Pechino Express: "Faticosissimo ma molto divertente. Se ho sentito la competizione? Per un atleta è normale voler vincere e competere per arrivare primo. Durante il viaggio ripetevo sempre il mio nome sperando che le persone che incontravamo in India lo riconoscessero. In questo modo potevo ottenere un passaggio o del cibo. Dicevo sempre "Totò Schillaci, Totò Schillaci, Totò Schillaci" a tutti. L'ho detto così tante volte che ora quando lo sento non lo sopporto più", ha detto ridendo.