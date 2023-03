Wanda in intimo, il commento hot di Icardi: “Quello che mi piace di più…”

BUENOS AIRES (Argentina) - Lei è la nuova conduttrice di Masterchef Argentina, lui il bomber ritrovato del Galatasaray seriamente intenzionato a tornare nel campionato italiano. La distanza non frena gli istinti di Wanda Nara e Mauro Icardi che continuano a scambiarsi messaggi piccanti anche sui social. L'ex centravanti dell'Inter non ha perso occasione di commentare l'ultima campagna pubblicitaria di Wanda Nara per una collezione di intimo femminile.