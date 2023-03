Alessia Marcuzzi, è di nuovo amore: ecco chi è la sua nuova fiamma

ROMA - Un nuovo amore per Alessia Marcuzzi. La conduttrice dopo essersi separata dal marito Paolo Calabresi Marconi, nelle ultime settimane avrebbe intrapreso una nuova frequentazione con il ballerino Jody Proietti. La nuova coppia è stata paparazzata nella Capitale: dopo aver assistito a uno spettacolo al Teatro Brancaccio insieme a degli amici, avrebbero cenato in un locale del centro di Roma. La comitiva ha continuato la serata all'Hotel Valdier, ma la showgirl e il ballerino non si sarebbero salutati lì.