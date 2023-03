Magalli racconta la lotta contro il cancro: “Sono mesi pesanti”

ROMA - Una vita sempre con il sorriso sulle labbra, ma nell’ultimo anno le difficoltà non sono mancate. Giancarlo Magalli parla della sua battaglia dopo aver superato le difficoltà di una patologia che lo aveva messo alle corde. Il peggio sembra essere passato, e ora il conduttore ha intenzione di tornare in tv dopo aver accantonato per qualche mese il proprio percorso professionale.