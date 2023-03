Bonolis: "Avanti un altro non chiude. Tornare in Rai? Solo se..."

Ospite di Tv Talk su Rai Tre Paolo Bonolis ha parlato a lungo dei suoi programmi di successo su Canale 5. Tra i tanti Avanti un altro , che ogni giorno è seguito da oltre tre milioni di telespettatori. Di recente un autore dello show ha parlato di imminente chiusura della trasmissione, dovuta a quanto pare per una certa stanchezza del conduttore. Il marito di Sonia Bruganelli ha però smentito tutto con la consueta ironia: “Vi ho detto che quando registriamo Avanti un altro non siamo sotto effetto di stupefacenti, forse perché li usa tutti lui prima”. Il game show andrà dunque in onda ancora per parecchio tempo...

Ciao Darwin torna in tv con Bonolis

Non solo Avanti un altro: a breve Paolo Bonolis tornerà al timone di Ciao Darwin. Nel talk di Massimo Bernardini il presentatore ha precisato che non ci sarà alcuna quota arcobaleno tra il pubblico, come trapelato di recente sul web. "Non farò un recinto LGBTQ+", ha assicurato. Le registrazioni inizieranno nelle prossime settimane: la messa in onda su Canale 5 è prevista in autunno. Su un eventuale ritorno in Rai Bonolis ha inoltre fatto sapere: "Tornerei in Rai per fare Il senso della vita, se non cambiasse ogni anno la dirigenza”.