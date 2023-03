Oscar, trionfa anche Jean Todt: l'ex Ferrari protagonista. Ecco perché

Vinceva quando guidava il team della Ferrari con Michael Schumacher alla guida e vince a che nella notte degli Oscar. Jean Todt, l'ex ad di Maranello ed ex presidente della Fia, si dimostra il numero uno anche in un'altra industria a lui decisamente più lontana. Sì, ma che c'entra Todt con la statuetta più ambita? Nulla, apparentemente. Il legame che unisce il manager francese al cinema è l'attrice Michelle Yeoh, sua moglie, che ha trionfato nella notte degli Oscar 2023 dopo la candidatura sua come migliore attrice protagonista del film Everything everywhere all at once. Todt e la Yeoh sono stati tra i più fotografati ieri sul red carpet e a fine serata si sono concessi anche un selfie a tre con l'ospite più gradito: la statuetta d'oro.