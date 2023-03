Christian De Sica, panico a Domenica In: "Ho fatto una figura di merda colossale"

ROMA - Domenica da dimenticare per Christian De Sica: l'attore ha seminato un grande imbarazzo in studio nell'ultima puntata di 'Domenica In'. Mara Venier aveva ospitato nella sua trasmissione i prossimi giudici e investigatori protagonisti del 'Cantante Mascherato', lo show di Milly Carlucci che sta per tornare in onda su Rai 1. De Sica ha commentato così la performance canora del cantante mascherato: "Non può essere una cantante è troppo stonata. Sarà sicuramente un’attrice, magari un’attrice comica ma una cantante no sicuramente", scherza De Sica. Ma le parole faranno posto all'imbarazzo più totale...