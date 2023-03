Belve, le anticipazioni: chi sono gli ospiti stasera da Francesca Fagnani

Tornano le interviste pungenti di Francesca Fagnani . Martedì 14 marzo va in onda su Rai Due la quarta puntata della nuova edizione di Belve . Gli ospiti di questa sera sono Heather Parisi, Gabriel Garko e Concita De Gregorio. Quest'ultima ha parlato in studio, per la prima volta, del cancro che ha dovuto affrontare nell'ultimo anno.

Dove vedere Belve in tv e in streaming

La quarta nonché penultima puntata del 2023 di Belve va in onda martedì 14 marzo su Rai Due a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia in live che on demand.