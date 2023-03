Iva Zanicchi, che gaffe al Cantante Mascherato: Milly Carlucci la corregge imbarazzata

ROMA - Dopo Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi si prende anche la scena del Cantante Mascherato. La cantante fa parte della giuria del reality show insieme a Flavio Insinna, Serena Bortone, Francesco Facchinetti e Christian De Sica , e non risparmia nessuno con le proprie battute.

Il personaggio misterioso

Non è semplice individuare i personaggi nascosti sotto le maschere, e spesso i giurati tirano a indovinare. Iva Zanicchi, davanti alla maschera del Ciuchino, ha indicato un suo collega. “É Cristiano Malgioglio”. Peccato che dopo aver partecipato a Tale e Quale, Cristiano Malgioglio sia passato a Mediaset per gare il giurato ad Amici, nella trasmissione di Maria De Filippi. L’affermazione della Zanicchi non è passata inosservata alla padrona di casa Milly Carlucci che ha subito sottolineato l’evidente errore della giurata. «Non è possibile, sta lavorando su un’altra rete».