Jerry Calà, il primo messaggio dopo l’operazione è per gli haters no-vax

NAPOLI - Pericolo scampato. Le condizioni di Jerry Calà sono in netto miglioramento dopo l’intervento che l’attore ha subito. Venerdì sera l’ex componente dei Gatti di Vicolo Miracoli era arrivato in codice rosso in ospedale dopo un infarto. Operato d’urgenza, ora è fuori pericolo. “Jerry Calà sta decisamente meglio - rende noto l'ufficio stampa dell’attore - ha dovuto affrontare una delicata operazione per uno stent coronarico. Le sue condizioni sono in deciso miglioramento: oggi è uscito dalla terapia intensiva”.

I messaggi social

Gli haters non hanno perso occasione per attaccare Jerry Calà, in passato impegnato nella campagna di sensibilizzazione per la campagna del vaccino per il Covid. Non sono mancati commenti sprezzanti, ai quali l’attore non ha voluto replicare. «Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo, e infatti non li leggo proprio».