Le canne, le storie d'amore con altre donne e anche il soprannome del posteriore, Ornella Vanoni a Belve, programma condotto su Rai 2 da Francesca Fagnani, dà spettacolo. Nell'ultima puntata, in onda in tv martedì 21 marzo, la cantante e attrice è un fiume in piena, raccontandosi alla sua maniera, senza peli sulla lingua, arrivando perfino a rivelato quali fossero i "soprannomi" del suo didietro: il primo un "elegante" c.. d'oro, il secondo un più "prosaico" chia.. parlanti.