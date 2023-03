Mare Fuori, ecco la riposta alla presenza di "Ciro" per il finale

Questo articolo non contiene spoiler. O forse sì. C'era una grande attesa, stasera, per il finale di Mare Fuori 3, la serie dei record ambientata in un carcere minorile di Napoli. L'attesa, oltre che dal gran finale, era data dalle indiscrezioni che circolavano da settimane in rete secondo le quali il finale in chiaro sarebbe stato diverso dal finale su RaiPlay, con un paio di minuti di girato in più. E in questi due minuti ci sarebbe stato il ritorno a sopresa del personaggio - amatissimo - di Ciro, morto nella prima serie.