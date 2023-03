Diretta Pechino Express 2023, segui la terza puntata LIVE

Continua il viaggio di Pechino Express 2023. In questa terza tappa i viaggiatori partiranno da Hampi, perla del Karnataka, e dovranno raggiungere Mysore. Affronteranno una durissima risalita del fiume per arrivare al Tempio di Hanuman , una delle divinità più venerate e amate in India. Tra la ricerca di passaggi in tuk-tuk, gli immancabili imprevisti e le difficoltà che li sorprenderanno lungo il percorso, i concorrenti scenderanno fino al Forte di Chitradurga dove le prime quattro coppie che firmeranno il Libro Rosso si sfideranno nella prova immunità, che consisterà in una partita di “Kabaddi”, uno degli sport indiani più praticati. Successivamente le coppie potranno praticare lo Yoga , antichissima disciplina indiana, e correre verso il tappeto rosso situato alle Chamundi Hill di Mysore , raggiungibili solamente attraverso un percorso pedonale composto da centinaia di gradini . La lunghezza di questa tappa è di 438 km.

21:45

Pechino Express, Federica Pellegrini e l'incontro con alcuni italiani

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta incontrano alcuni italiani in vacanza in India che pagano alla coppia una stanza in albergo. Joe Bastianich tenta, invece, di entrare in un hotel di lusso giocandosi la carta della sua partecipazione a MasterChef ma il direttore della struttura nega l'accesso agli Italo Americani.

21:40

Tensione tra gli Istruiti, Totò Schillaci litiga con la moglie

I viaggiatori devono affrontare una durissima risalita del fiume per arrivare al Tempio di Hanuman, una delle divinità più venerate e amate in India. Tensione tra gli Istruiti: le pagaiate di Andrea mandano la Petolicchio in agitazione e l'ex star de Il Collegio non ne può più. Questa sfida manda in crisi pure i Siculi: Totò Schillaci e la moglie si accusano a vicenda e non hanno paura ad alzare la voce davanti ai passanti

21:26

Mediterranee e il passaggio di Joe Bastianich: la verità

La terza puntata di Pechino Express 2023 si apre con un conto in sospeso. La polemica della coppia degli Avvocati è risolta: le Mediterranee non hanno preso il passaggio da Joe Bastianich come insinuato la volta precedente. “Abbiamo controllato”, conferma il conduttore Costantino della Gherardesca. Carolina e Barbara, dato che hanno vinto la puntata precedente, hanno la possibilità di penalizzare due coppie. La scelta ricade proprio sugli Avvocati e sui Siculi (Totò Schillaci e moglie): i quattro subiscono dieci minuti di ritardo nella ripartenza della tappa.

21:15

Riassunto della seconda puntata di Pechino Express 2023

Il viaggio è partito dall'India. A vincere la prova immunità gli Italo Americani, ovvero Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Prime classificate ancora una volta le Mediterranee - Carolina Stramare e Barbara Prezia - che hanno scelto chi salvare tra le due coppie che sono arrivate ultime: gli Istruiti e gli Ipocondriaci. Le Mediterranee hanno salvato Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero ‘condannando’ Dario Vergassola e la figlia all’eliminazione.

INDIA