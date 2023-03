Flavia Vento festeggia 10 anni di castità: i commenti dei fan sono impietosi

"Festeggio dieci anni di castità, evviva": questo l'ultimo annuncio condiviso da Flavia Vento su Twitter. La soubrette non ha rapporti intimi con un uomo da tempo, praticamente da un decennio. Il motivo? A quanto pare semplice sfortuna: fino ad oggi non è riuscita a trovare la persona adatta. "Cosa ci posso fare se non trovo l'uomo giusto? Ho perso le speranze", ha dichiarato di recente in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.