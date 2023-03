Malgioglio confessa: "Caterina Balivo disse no a Tom Cruise". E su Flavia Vento e Di Caprio...

Il particolare anniversario festeggiato sui social da Flavia Vento, quello dei 10 anni di castità, ha scatenato i commenti del web e la reazione anche di Cristiano Malgioglio, che, come si legge su Dagospia, ha spiazzato tutti annunciando di essere casto da ben quindici anni, cinque in più della showgirl. Il cantautore ha anche ricordato di aver incontrato la Vento in ascensore, molti anni orsono, con Leonardo di Caprio.