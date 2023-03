La clamorosa rivelazione di Fedez: "Ho fatto un provino con Jennifer Aniston"

Clamorosa rivelazione di Fedez. Durante l'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio , il cantante ha svelato che avrebbe potuto recitare al fianco di due stelle del cinema come Jennifer Aniston e e Adam Sandler nel film Murder Mystery. Parlando con Fabio Rovazzi, Fedez ha ammesso: "Arrivo a Hollywood, una tizia mi chiude in una sala, mi da una pistola finta e mi dice toh, ‘recita’!”, ha spiegato ridacchiando.

"Ho fatto un figurone"

La sua performance non deve essere piaciuta, tanto è vero che la parte è stata assegnata ad un altro attore (Luis Gerardo Méndez). Nonostante tutto, quando Rovazzi chiede a Fedez come fosse andata, lui risponde senza esitazioni: "Secondo me ho fatto un figurone".