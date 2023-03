Diretta Pechino Express 2023, segui la quarta puntata LIVE

Ultima tappa in India per Pechino Express 2023 . Si inizia a Mysore e il primo ‘stop’ è fissato a Nanjangud Suruchi per afffrontare una “piccante e speziata” missione ; si prosegue verso la scuola Kerala Kalamandalam di teatro Kathakali per un’altra prova. Si procede poi verso Thrissur, dove le prime due coppie si contenderanno l’immunità con il “gioco degli elefanti”. Si andrà a Cochin, “la regina del mare d’Arabia” dove, dopo una notte in città, affronteranno un’ultima missione al Chellanam Fishing Harbour. Il traguardo di puntata è a Kumarakam . Le ultime due coppie classificate saranno a rischio eliminazione, sempre che la Busta Nera decreti che questa quarta puntata sia eliminatoria. La prossima settimana il viaggio continuerà nel Borneo Malese.

22:28

Joe Bastianich e la mappa, Federica Pellegrini sbotta

Joe Bastianich ha perso la mappa di Pechino Express, il bene più prezioso dell'adventure-game. Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca chiedono agli altri se possono dare agli Italo Americani un'altra mappa. Tutti sono d'accordo eccetto Federica Pellegrini che, piuttosto contrariata, dichiara: "C'è un po' troppo buonismo".

22:22

Martina Colombari e il figlio penalizzano

Dopo aver vinto la prova immunità, Mamma e Figlio hanno la possibilità di penalizzare un'altra coppia di Pechino Express con un malus. Scelta che ricade sugli Avvocati perché come spiegato da Martina Colombardi "ci danno del filo da torcere". Alessandra e Lara sono dunque costrette a continuare la gara con un grosso uomo tigre che deve arrivare al traguardo con il trucco intatto. Ma può essere passato con la ‘bandiera tigrata’, ovvero appena incrociano un’altra coppia possono scaricarlo a loro.

22:05

Chi ha vinto la prova immunità della quarta puntata di Pechino Express

Le prime due coppie ad arrivare a Thrissur per partecipare alla prova immunità sono i Novelli Sposi e Mamma e Figlio. Federica Pellegrini e il marito e Martina Colombardi e il figlio si sfidano nella prova dell'elefante: devono trasportare dei cesti di frutta lungo un percorso che prevede il passaggio davanti agli elefanti, amanti della frutta. La difficoltà sta nel trasportare la frutta, difendendola dalle proboscidi, e arrivare alla bilancia. Chi raccoglie più frutta vince. Durante il percorso Matteo Giunta cade più volte. Mamma e Figlio vincono la prova immunità.

22:00

A Pechino Express la prova del teatro Kathakali

La prova consiste nel memorizzare alcune espressioni tipiche del teatro Kathakali tipico dell'India e replicarle a richiesta al maestro. Chi riesce a riprodurle senza errori può andare avanti, chi non ce la fa deve tornare a studiare fino a quando non le imparano. Attiviste, Mediterranee e Novelli Sposi riescono al primo tentativo mentre Siculi, Avvocati, Italo-Americani e Mamma e Figlio devono ripetere.

21:43

Totò Schillaci a Pechino Express: "Venti anni di carriera buttati così"

L'avventura di Pechino Express mette a dura prova i Siculi. Momento di sconforto per Totò Schillaci: "20 anni di carriera buttati così, a mettere merda sulle mura e a non trovare posto per dormire”.

21:30

Federica Pellegrini a Pechino Express: "Mi brucerà il c**o per una settimana!"

Le coppie devono assaggiare chutney piccante a colazione: se non si riesce a buttar giù tutta la porzione devono girare peperoncini per 15 minuti (penalità che decidono di pagare le Attiviste e le Mediterranee). I Novelli Sposi riescono invece a portare a termine la prova anche se Federica Pellegrini ammette: "La prova psicologica più dura, mi brucerà il c** per una settimana!".

21:25

Svantaggio a Pechino Express per Martina Colombari e Joe Bastianich

La tappa parte dalla Torre dell’Orologio di Mysore per un totale di 504 km: ci si ferma a Thrissur per la prova immunità mentre la fine è prevista a Kumarakam. Le Attiviste devono scegliere due coppie per i Malus: 10 minuti di svantaggio sulla ripartenza a Mamma e Figlio (Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta) e 15 minuti agli Italo-Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

21:15

Riassunto della terza puntata di Pechino Express 2023

A vincere la prova immunità i Novelli Sposi, ovvero Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. Prime classificate le Attiviste - Giorgia Soleri e Federica Fabrizio - che hanno scelto chi salvare tra le due coppie che sono arrivate ultime: gli Istruiti e gli Avvocati. Le Attiviste hanno salvato Alessandra Demichelis e Lara Picardi ‘condannando’ Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero all’eliminazione.

INDIA