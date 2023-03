Maria De Filippi gioca con il cane Saki: le emozionanti immagini sono virali!

ROMA - Sono emozionanti i momenti immortalati da un video quelli che vedono protagonista Maria De Filippi. La conduttrice, grande amante degli animali, è stata ripresa in un video diventato virale che la ritrae intenta a giocare in ufficio con il cane della sua amica e collaboratrice, Raffaella Mennoia: Saki si lascia coccolare dalla 61enne, che, dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, torna a vivere la sua quotidianità, circondata dall'affetto dei suoi amici più cari. La stessa Mennoia, ufficio casting di 'Uomini e Donne', autrice di 'C’è posta per te' e tutti gli altri programmi della 'Fascino', la società di produzione della De Filippi, è stata la persona che più ha aiutato Maria nell'elaborare il lutto e con lei anche l'amico a quattro zampe Saki, sempre presente anche sul luogo del lavoro.