Jerry Calà in tv dopo l'infarto,  Mara Venier furiosa! Lo sfogo inaspettato

Jerry Calà è tornato in tv dopo l'infarto che l'ha colpito qualche settimana fa a Napoli, dove si era recato per alcune riprese del suo nuovo film. L'attore e cantante è stato ospite di Domenica In, il programma dell'ex moglie Mara Venier. "Sono ancora qua", ha esordito il 71enne. Successivamente ha raccontato cosa è successo la notte che si è sentito male: "Quando ho avuto il malore, mi è venuto un peso fortissimo allo stomaco , pensavo ad un'indigestione. Avevo mangiato in camera in fretta dopo una giornata di lavoro, poi ho capito che c'era qualcosa di più. Grazie al tempestivo intervento del 118, mi hanno fatto un elettrocardiogramma, non passava il dolore e quindi mi hanno ricoverato. In ospedale ho trovato la clinica con uno staff già pronto, non sono passato neanche dal pronto soccorso. Siamo andati subito in sala operatoria, mi hanno messo degli stent. Il mio prossimo libro è "Una vita di stent".

Cosa è successo a Jerry Calà: il racconto dell'infarto a Domenica In

"È il destino che provoca degli eventi, ora spero che con me abbia finito. Non è stato un bell'anno, è successa questa cosa qui che non mi aspettavo. Sono sempre stato attento al mio cuore, ho fatto sempre controlli", ha aggiunto Jerry Calà a Domenica In. E poi ancora: "La paura ti rimane, io ora ho paura a dormire da solo, a stare in casa da solo. Spero mi passi. Quando mi hai chiesto di venire a Domenica In ci ho pensato, poi ci ho ragionato su. E ho pensato devo reagire. Non ho avuto paura di morire, ma sono stato molto fortunato. Ho più paura adesso". Per recuperare alla perfezione la sua forma fisica Calà ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro: tutti gli impegni previsti in questo periodo sono stati cancellati. "Ritornerò", ha però promesso al pubblico l'artista.

Lo sfogo di Mara Venier durante l'intervista all'ex marito Jerry Calà

Durante l'intervista a Jerry Calà Mara Venier si è lasciata andare ad uno sfogo inaspettato. Quando la notizia dell'infarto dell'attore è diventata di dominio pubblico la conduttrice ha condiviso sui social network una foto insieme all'ex marito non esitando a chiamarlo "amore". Parole che hanno scatenato il caos e hanno spinto molti utenti a condividere commenti sgradevoli e inappropriati. Più volte zia Mara ha parlato del rapporto d'amicizia che è riuscita a mantenere con Calà dopo la fine del loro matrimonio. Ed è tornata a ribadirlo con veemenza a Domenica In...

L'amicizia tra Mara Venier e Jerry Calà dopo la rottura

"Voglio chiarire. Io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita, c'è stato anche un matrimonio all'estero poi annullato. - ha specificato Mara Venier a Domenica In - Ci siamo lasciati ma dalla fine del rapporto è nata un'amicizia così profonda e importante, fondamentale per le nostre vite. Questa è la dimostrazione che quando ci si lascia si può recuperare affetto, amore e comprensione. Nicola (Carraro, l'attuale marito di Mara, ndr) è il primo a voler bene a Jerry, siamo una grande famiglia, siamo tutte persone che si amano, si vogliono bene. Alcune cose che scrivete possono anche ferire".

La storia tra Jerry Calà e Mara Venier

Jerry Calà e Mara Venier sono stati sposati dal 1984 al 1987: il loro matrimonio è finito a causa dei numerosi tradimenti dell'uomo. Nonostante tutto, però, i due oggi sono grandi amici. Anzi di più: sono fratello e sorella, come ribadito in diverse occasioni. Jerry è rimasto in ottimi rapporti pure con Elisabetta Ferracini, la figlia che la Venier ha avuto dal primo matrimonio con l’attore Francesco Ferracini. All’epoca della relazione tra Jerry e Mara Elisabetta era solo una bambina. “Cominciai a fare le prove di paternità con Elisabetta e per lei sono rimasto il suo papà”, ha raccontato Calà, che in seconde nozze ha sposato Bettina, dalla quale ha avuto il figlio Johnny.