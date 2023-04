Cinquanta anni di musica a Milano

Giovedì 6 aprile al Teatro Gaber di Milano (ore 21.00) andrà in scena il concerto “CRAMPS RECORDS 1972 – 2022”, un evento unico e irripetibile, con protagonisti gli artisti e la storia della Cramps, la casa discografica ideata e fondata nel 1972 da Gianni Sassi, per oltre due ore di musica live. La serata, presentata da Jo Squillo, avrà inizio con il primo dei due set di Patrizio Fariselli Area Open Project interamente dedicato al primo indimenticabile album degli Area “Arbeit Macht Frei”, pietra miliare di quel mix ardito di sperimentazione, free jazz, elettronica e rock che è la cifra del gruppo e che quest'anno compie mezzo secolo della sua pubblicazione, avvenuta nel 1973. A seguire, gli Skiantos si esibiranno con 5 dei loro brani più famosi “Largo all’Avanguardia”, “Io sono uno skianto”, “Eptadone”, “Diventa demente” e “Io ti amo (Sesso e Karnazza)”. Sarà poi il momento di Eugenio Finardi insieme a Carlo Boccadoro, protagonisti insieme sul palco, per un set che si preannuncia particolarmente significativo. Lucio Fabbri & Friends realizzeranno una performance con tre brani, “Pane quotidiano” di Alberto Camerini, “Maestro della voce” della PFM e “Musica Ribelle” di Eugenio Finardi, mentre Andrea Tich presenterà un medley con alcuni brani tratti dal suo album Cramps "Masturbati". Carlo Boccadoro tornerà sul palco per esibirsi con "Dream" di John Cage, prima di lasciare il palco al secondo set di Patrizio Fariselli Area Open Project, con altri brani del repertorio Area, un omaggio a Franco Battiato e al suo “Povera Patria”, e l’attesissimo brano “Gioia e rivoluzione”.