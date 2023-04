Deva Cassel, sulle orme della madre: a Mumbai per la passerella di Dior

Una sfilata indiana

Ma tra una sfilata e l’altra, Deva ha trovato il momento giusto per prendersi una vacanza e andare a Mumbai per assistere alla sfilata della nuova collezione di Dior che quest’anno si ispira alla cultura indiana. La figlia di Monica Bellucci, in compagnia di altre ospiti come Cara Delevingne, Laetitia Casta, Beatrice Borromeo tornerà presto sulle passerelle di tutto il mondo per ricalcare le orme della madre.