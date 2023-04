Piqué attacca i latinoamericani: la risposta di Shakira è epica

BARCELLONA (Spagna) - La vita dei vip, a volte non è semplice. Soprattutto quando decidono di pubblicare ogni sfumatura della loro vita privata. E così, il divorzio tra l’ex difensore del Barcellona Piqué e la cantante colombiana Shakira è diventata quasi una questione di stato. Anzi, di continente. L'ex calciatore nelle ultime ore ha citato i commenti negativi che ha ricevuto dall'America Latina dopo la separazione dalla cantante. “Ho ricevuto attraverso i social mille barbarie", ha dichiarato l'ex giocatore - ma questa cosa non mi interessa affatto: non li conosco, non hanno una loro vita, non li incontrerò mai”.