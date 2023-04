Isola dei Famosi, brusco stop a un naufrago: il motivo riguarda Cicciolina

Ospiti naufragati

Più che naufraghi, la prossima edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe passare alla storia come la trasmissione dei naufragati, ovvero dei protagonisti depennati ancor prima della partenza per l’Honduras. Nel mirino di Pier Silvio Berlusconi sarebbero finiti Gianmarco Onestini e l'avvocato Luca Di Carlo, attuale fidanzato dell’ex pornostar Cicciolina. Nulla di personale, ovviamente. Ma l’ufficio commerciale di Mediaset avrebbe suggerito di tornare all’antico, senza eccessi e stravaganze. Un freno quindi imposto dall’ufficio pubblicitario che - evidentemente - nelle ultime edizioni del programma ha faticato a trovare sponsor per la trasmissione.